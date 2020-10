Lars Lagerbâck er tydelig på at de norske spillerne skal være forberedt på «trash-talk» fra de serbiske spillerne.

Saken oppdateres!

Mandag møtte landslagssjef Lars Lagerbäck og Erling Braut Haaland pressen i forkant av det norske landslaget skjebnekamp mot Serbia på torsdag.

Der fikk Erling Braut Haaland spørsmål om han han fryktet serbisk grisespill i den svært viktige kampen. Som vanlig svarte han han ganske kortfattet.

- Jeg tror det skal bli en interessant og tøff kamp der mye står på spill. Selvfølgelig skal det bli en intens kamp, men jeg frykter ikke noe grisespill spesielt for de, svarte den unge målmaskinen.

«Trash-talk»

Litt mer erfarne og snakkesalige Lars Lagerbäck innrømmet at landslaget er forberedt på «trash-talk» fra det serbiske landslaget.

- Vi vet vi møter et erfarent lag, og med erfarne spillere bruker å kunne forekomme en del trash-talk og slikt. Så det skal vi være forberedt på, sier Lagerbäck.

Han påpeker at det at kampen går uten publikum også er en faktor som kan spille inn.

- Det kommer også an på hvordan dommeren legger seg. Det er litt vanskeligere i dag uten publikum. Dommerne hører mye mer, det merker man ikke minst på økninger i staffer i kamper uten publikum. Men om det skulle bli så skal vi være forberedt. Vi skal være ekstremt disiplinerte, sier svensken.

- Jeg så Erling, til tross for å være ung, viste en hvis erfaring da han havnet i litt kontakt i en ligakamp. Han holdt seg helt kald da han ble forsøkt å bli provosert. Det er slik vi skal opptre, sier landslagssjefen, som refererte til da Haaland havnet i håndgemeng i en Bundesliga-kamp mot Augsburg.

AMPERT: Haaland i håndgemeng i en Bundesliga-kamp mot Augsburg. Foto: Skjermdump (VIaplay)

LES OGSÅ: Haaland i håndgemeng da Dortmund tapte mot Augsburg

To «grævla» gode lag

Erling Braut Haaland kommer inn i landslagssamlingen i en fantastisk form. I helga dunket han inn to mål og hadde en målgivende pasning for Borussia Dortmund. Nå er han klar for sin viktigste landskamp så langt.

– Det er to «grævla» gode lag som møtes. Vi har begge gode enkeltspillere. Vi har et «grævla» godt kollektiv, men de er også gode der. De har erfaring fra før, så det blir en spennende kamp mot et godt lag, sier Haaland.

Landslagssjefen har fått med seg Haaland sin utrolige form, og hyller den unge jærbuen.

– Han har hatt en fantastisk utvikling og vist over lenger tid at han er topp internasjonal klasse, så det er bare å berømme. Jeg håper vi kan få enda bedre samhandling i laget på den siste tredjedelen. Han er toppklasse i siste tredjedel allerede, sier Lars Lagerbäck.

Norge møter Serbia torsdag. Med seier der venter enten Israel eller Skottland i kampen om en plass i EM.