Ventura fra ledelse til trøbbel og tung avslutning

Golfprofilen Kristoffer Ventura var på vei mot en kjemperunde på PGAs B-tour lørdag. Avslutningen ble tung og inneholdt blant annet en sur dobbeltbogey.

Ventura håpet å få plass i startfeltet på PGA-touren også denne uken, men måtte i stedet nøye seg med spill på B-touren. Der har 25-åringen spilt solid.

Foran lørdagens tredjerunde lå golfproffen på fjerdeplass og hadde en alle tiders mulighet til å klatre ytterligere. Det var han lenge på god vei til å gjøre. Ventura startet meget godt og var seks slag under par for dagen etter en birdie på hull nummer 12. Da ledet han turneringen alene.

Etter par på det påfølgende hullet, startet imidlertid problemene. På hull nummer 14 måtte norsk-meksikaneren tåle en sur dobbeltbogey, og på hull 16 kom en ny bogey. Dermed ramlet 25-åringen noe nedover listene.

En birdie, dagens sjuende, på hull nummer 17 ga så et lite løft, men på det siste hullet ble det en ny bogey.

Etter tre runder er Ventura 13 slag under par totalt i turneringen. Det gir delt niendeplass foran søndagens avslutning. Amerikanske David Lipsky leder an i seierskampen. Han er 19 slag under par etter en lørdagsrunde som inneholdt ikke mindre enn ti birdier.

