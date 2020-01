Ventura greide ikke å følge opp pangstart, misser cuten

Kristoffer Ventura fikk en kjempestart med birdie på de tre første hullene, men greide ikke å følge opp og får ikke spille siste dag helgens PGA-turnering.

Etter å ha brukt 73 slag første dag i California var Ventura langt nede på listene, og han spilte seg bare litt oppover med fredagens 69-runde. Han hadde kniven på strupen lørdag og visste at bare en kjemperunde ville gi ham rett til å fullføre turneringen i La Quinta.

Det så ut til å kunne bli virkelighet da han greide birdie både på hull 10, 11 og 12. Ventura var blant spillerne som startet sin runde på det 10. hullet.

Etter tre par på rad måtte han imidlertid tåle en bogey på 16. hull. Han fikk en ny birdie på 18. hull, men så ble det bogey igjen på 1. hull. Nye birdier på 4., 8. og 9. hull fikk ham tilbake til fem under par for dagen og sju under par totalt i turneringen, men ettersom cuten gikk ved ni under par var det ikke godt nok.

Han klatret iallfall inn i topp 100 og til delt 83.-plass.

Scottie Scheffler og Andrew Landry er i delt ledelse før siste runde. De er begge 21 slag under par.

