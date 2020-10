Ventura kjemper i teten på PGA-touren

Kristoffer Ventura er i toppen på resultatlistene i PGA-tourturneringen i golf i Mississippi. Fredagens andrerunden var bunnsolid.

Fire slag under par på runden betyr at Ventura totalt sett er ni slag under par etter halvspilt turnering. Det ga delt 2.-plass etter 18 spilte hull, men da nordmannen tok plass i klubbhuset var fortsatt svært mange spillere igjen ute på banen.

Sørafrikanske MJ Daffue leder turneringen, ett slag foran Ventura og flere andre spillere

Den norske golfprofilen innledet turneringen med en solid runde fem slag under par torsdag, og fredag fulgte han opp. Det begynte riktignok med en bogey på åpningshullet, men deretter pekte lenge alle piler i rett retning.

Birdier på hull to og fem ga vind i seilene, og med eagle på hull nummer 11 var Ventura plutselig for fullt med i tetkampen. Nye birdier på hull 14 og 15 sendte nordmannen opp i delt ledelse.

På nest siste hull måtte 25-åringen tåle en sur bogey etter å ha treputtet på greenen. Tross den nedturen vil Ventura være meget godt plassert foran avslutningen av turneringen.

(©NTB)