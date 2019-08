Ventura klatrer i USA etter storspill

Kristoffer Ventura ligger på tredjeplass i golfturneringen Portland Open fredag med åtte under par og beste så langt på fredagens runde.

Etter en brukbar start torsdag med tre slag under par, løsnet det for alvor for Ventura på den andre runden i Oregon. Han fikk birdie på fem av sine åtte første hull.

Han slo også birdie på det tiende hullet og var totalt seks under par. To hull senere fikk han derimot en liten nedtur med en bogey. 24-åringen slo riktignok kraftig tilbake med eagle på sitt 13. hull.

Nordmannen fortsatte deretter storspillet og på nest siste hull fikk han enda en birdie. Han endte på åtte under par. Det er det bare amerikaneren Scott Harrington som kan måle seg med så langt, men andre runde er ennå ikke over.

24-åringen er allerede klar for neste sesongs PGA-tour. Der kan han også få selskap av Viktor Hovland (21). Om Hovland sikrer seg en plass på touren, avgjøres i løpet av tre turneringer i august og september.

(©NTB)