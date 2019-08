Ventura rotet bort turneringsseier med tre bogeyer i USA

Golfspilleren Kristoffer Ventura hadde fem birdies på sisterunden av Portland Open søndag, men ødela vinnersjansen med tre bogeys. Dermed ble han nummer tre.

Amerikanske Bo Hoag hadde en strålende dag og vant hele turneringen etter en ny 65-runde, seks under par, etter seks birdies.

Norske Ventura lå som nummer to etter amerikanske Scott Harrington etter de tre første dagene, med godt håp om å vinne turneringen, etter storspill særlig fredag og lørdag.

Han åpnet med bra birdie på første hull, men satte seg selv tilbake med en bogey på tredje hull. Ny birdie på hull sju ble igjen trukket ned av bogey på hull ti. Så skjerpet 24-åringen seg og med birdies på både hull 11 og 12, men nok en bogey på hull 16 skulle ødelegge muligheten for å ta igjen Hoag. Selv ikke ny birdie på hull 17 hjalp. Det ble en 69-runde på Ventura søndag, to under par.

For turneringen ble det 19 under par og 3.-plass, rett bak Harrington som også fikk en 69-runde søndag og endte med 20 under par totalt, bak turneringsvinner Hoag med 22 under par.

Med seier i helga ville Ventura ha vunnet for tredje gang på Korn Ferry-touren og ha fått full tilgang på PGA-touren neste sesong.

(©NTB)