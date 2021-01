Ventura sliter med å greie cuten i California

Etter en god åpningsrunde i PGA-turneringen i La Quinta har Kristoffer Ventura møtt motgang fredag, og han sliter med å greie cuten.

Nordmannen spilte første runde fire slag under par og var på delt 17.-plass bare fire slag bak lederen, men etter 13 spilte hull fredag er han to slag over par for dagen. Det har ført ham helt ned til delt 83.-plass. Det ligger an til at man må være fire under par totalt for å få spille videre lørdag.

Ventura var blant dem som innledet dagen på 10. hull. Det startet brukbart, og han var ett slag under par etter fem spilte hull, takket være birdie på 12. hull. På 15. hull ble det derimot dobbeltbogey, og en ny bogey på 18. hull gjorde at han var to slag over par halvveis.

En ny birdie på 1. hull ble oppveid av en bogey på 3. hull. Ventura må avslutte sterkt om han skal få anledning til å fullføre turneringen.

