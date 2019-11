Ventura slo tilbake etter katastrofestart

Med firedobbel bogey på første hull og dobbeltbogey på det neste fikk Kristoffer Ventura en katastrofal start på PGA-turneringen i Georgia.

Etter to spilte hull var han seks slag over par, men han greide å samle seg og gikk resten av runden tre slag under par. Dermed er han tre over etter første runde.

Han var blant spillerne som startet sin runde på 10. hull (par 4), og trengte åtte slag for å få ballen i hullet. På 11. hull (par 3) trengte han fem slag.

Etter marerittstarten slo han tilbake med birdie på tre av de seks neste hullene (12., 13. og 17.). På siste halvdel av runden ble det bogey på 1. og 7. hull, men birdie på 6. og 8. hull.

Runden plasserer ham på delt 139.-plass med bare en håndfull spillere bak seg på resultatlista.

