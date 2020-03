Verdens helseorganisasjon: Ikke vår jobb å avlyse OL i Tokyo

Verdens helseorganisasjon (WHO) avviser ønsket om at de skal avgjøre om sommer-OL i Tokyo skal avlyses som følge av viruspandemien.

– Det er ikke WHOs oppgave å avlyse eller ikke avlyse arrangementer, sier kommunikasjonsrådgiver Tarik Jasarevic til nyhetsbyrået DPA.

Istedenfor råder FN-organet større arrangementer om hvordan risikoen for smittespredning skal håndteres.

– Enhver avgjørelse om å endre et planlagt, internasjonalt arrangement skal baseres på en grundig vurdering av risikoene og hvordan de kan håndteres, sier Jasrevic.

Kommunikasjonsrådgiveren understreker at det er opp til myndighetene og arrangøren om å fatte en avgjørelse.

OL har oppstart 24. juli, men koronavirus-pandemien har skapt stor usikkerhet rundt om lekene kan gjennomføres så tidlig.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tidligere uttalt at det tittes på alternativer, men har fremholdt at det er for tidlig å utsette mesterskapet.

