Verdenscup kan stå i fare uten svar

I alt 26 renn skal avholdes i verdenscupen i Norge i mars. Nå krever Norges Skiforbundet svar fra regjeringen.

Regelverket til det internasjonale skiforbundet (FIS) gjør at Norges Skiforbund ikke lenger kan vente på svar fra regjeringen. Det skriver NRK.

Uten en bekreftelse på at de kan arrangere, kan FIS fritt gi arrangementet videre til et annet land.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, sier at fristen for svar er fredag. Til da må de ha fått bekreftet om deltakere kan få reise inn i Norge for å delta på rennene.

– Hvis du kikker i kalenderen og ser på datoer, sier det seg selv at vi er på overtid allerede.

