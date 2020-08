Verdenscupåpningen alpint i Sölden framskutt

Verdenscupåpningen alpint i Sölden i oktober er framskutt en uke for å sørge for at alpinistene har breen for seg selv uten å måtte menges med turister.

Det opplyser Østerrikes skiforbund (ÖSV) onsdag. Kvinnenes storslalåmrenn skal avvikles lørdag 17. oktober og mennenes renn dagen etter. – Rennene vil bli avviklet uten mange tilskuere for å sikre optimalt smittevern, heter det i en pressemelding fra ÖSV. Østerrikes skiforbund opplyser at både Det internasjonale skiforbundet (FIS) og rettighetshaver ORF har godkjent flyttingen. Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til hvordan kommende verdenscupsesong vil bli. Reiserestriksjoner kan skape store problemer for avvikling av renn både i Europa, Nord-Amerika og Kina. Den forrige sesongen ble avbrutt før tiden i mars. (©NTB)