Verdenscupåpningen i alpint i fare

Det er meldt store mengder nedbør og mye vind foran helgens verdenscupstart i alpint i østerrikske Sölden.

Fredag er det flott vær både i Sölden og oppe på breen der kvinnene skal kjøre storslalåm lørdag og mennene storslalåm søndag.

Men både lørdag og søndag er det meldt om mye regn i selve Sölden, og siden rennene går på Rettenbachbreen på 3000 meters høyde over byen er det stor sjanse for at nedbøren der kommer i form av snø.

Store mengder snø kan gjøre det utfordrende for arrangøren. Sist år ble mennenes storslalåm avlyst i Sölden nettopp på grunn av snø og vind.

Været er naturlig nok en stor snakkis blant både utøvere og øvrige i miljøet, og det finnes dem som tror at det kan ende med avlysning både lørdag og søndag.

