Verdenscupen: Lillehammer-avgjørelse utsatt til torsdag

Norges Skiforbund fikk utsatt fristen.

I utgangspunktet skal det arrangeres verdenscup i blant annet langrenn på Lillehammer 4.-6. desember, men koronasituasjonen i Norge skaper problemer.

Som Nettavisen meldte tidligere tirsdag har Norges Skiforbund foreløpig ikke fått grønt lys av norske myndigheter til å arrangere rennene.

Forbundet er avhengig av å få godkjent en protokoll av Folkehelseinstituttet, men foreløpig har de ikke fått en tilbakemelding.

Les også: Landslagstreneren bekymret for koronaviruset

Utsatt frist



Tirsdag var Norges Skiforbund i møte med Det internasjonale skiforbundet (FIS) om verdenscuphelgen på Lillehammer. Fristen for å gi svar på om det blir renn eller ikke har egentlig gått ut, men til Nettavisen forteller arrangementsjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, at de lykkes med å få utsatt fristen.

- Beslutningen er foreløpig utsatt til torsdag, skriver Lund i en sms til Nettavisen.

Han gjentar at de er avhengig av å få godkjent protokollen før de kan bekrefte til FIS at rennene på Lillehammer vil bli arrangert som planlagt.

Les også: Slik reagerte Northug på Iversens rørende tårer



VENTER PÅ SVAR: Terje Lund, arrangementssjef Norges Skiforbund. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Venter på FHI

Nå må arrangøren vente i spenning på om en godkjenning vil bli klar i løpet av de nærmeste dagene.

Protokollen som innebærer et omfattende testregime ble sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for halvannen uke siden, men Skiforbundet har så langt ikke fått en tilbakemelding.

Lund er tydelig på at Skiforbundet har stor forståelse for at de må være tålmodige og at FHI har mye å gjøre i disse dager.

- Vi har stor respekt for at det er et ekstremt trykk på FHI for tiden og at det derfor tar noe tid å få tilbakemelding på vår protokoll, sier Lund til Nettavisen.

Nettavisen var mandag i kontakt med FHI som ikke vil kommentere saken.