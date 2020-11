Verdenscupen på Lillehammer utsettes

Det blir ingen verdenscup på Lillehammer i desember.

Artikkelen oppdateres!

Norges Skiforbund bekrefter at de må utsette de planlagte verdenscuprennene i langrenn, hopp og kombinert.

Verdenscuphelgen skulle etter planen ha blitt arrangert 4. til 6. desember, men Norges Skiforbund har i et ekstraordinært møte torsdag besluttet å be Det internasjonale skiforbundet (FIS) om at de planlagte konkurransene utsettes til senere i sesongen.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Skipresident Erik Røste sier at Norges Skiforbund ikke mener det er riktig å arrangere verdenscup på Lillehammer i den vanskelige tiden man nå er inne i med mye usikkerhet knyttet til pandemien.

- Risikoen ble for høy



Det til tross for at forbundet i flere uker har forsøkt å få godkjent en smittevernprotokoll av norske myndigheter for å kunne arrangere rennene.

- Det er utarbeidet en grundig smittevernprotokoll og det er blitt gjort en fantastisk jobb av arrangøren, men likevel så mener vi at risikoen ble for høy. Derfor valgte Skistyret å heller se om vi kan sette opp arrangementet senere i vinter. Så får vi krysse fingrene for at situasjonen er annerledes da, sier Røste til Nettavisen.

Skipresidenten er foreløpig usikker på når de eventuelt kan få arrangere verdenscuprennene på Lillehammer senere i vinter.

- Det er for tidlig å si. Det blir en diskusjon vi håper vi kan få landet om ikke for lang tid, men det vil skje i samråd og dialog med FIS, sier Røste.

Sesongåpning på Beitostølen

Selv om verdenscuprennene på Lillehammer nå er utsatt, vil sesongåpningen i langrenn på Beitostølen foreløpig gå som planlagt 20. - 22. november.

Skipresidenten forklarer at de er spesielt godt forberedt nettopp som følge av smittevernprotokollen som har blitt lagd.

Han mener problemet med Lillehammer-rennene var at det ville føre til at en rekke utøvere kom til Norge fra utlandet.

- Det her handler om innreise til Norge. Det er den diskusjonen vi også har hatt med myndighetene. Hvor lurt er det å ta imot mange som kommer fra utlandet? Det er det som har vært vurderingen, forklarer Røste.

