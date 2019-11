Verdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 2020

Som oftest arrangeres verdenscupavslutningen i hopp i slovenske Planica. Fordi det er skiflygings-VM der neste år, går avslutningen denne sesongen i Vikersund.

– Når Vikersund og Norge nå får denne sjansen, så håper og tror jeg vi kan vise at vi virkelig er en god erstatning for det fantastiske arrangementet vi hvert år opplever hos våre venner i Slovenia, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til Raw Air sine hjemmesider.

Planica skal arrangere VM i skiflyging uken etter Raw Air, noe som gjør at verdenscupfinalen arrangeres i skiflygingsbakken i Vikersund.

– Det setter en ekstra spiss på Raw Air at vi har verdenscupfinalen i Vikersund. For meg som buskerudhopper er det ekstra spesielt å avslutte på hjemmebane i et anlegg jeg har kjent fra jeg var liten, sier Daniel-André Tande.

Terje Lund er arrangementssjef i Norges Skiforbund. Han har et mål om å runde 100.000 tilskuere i løpet av verdenscupavslutningshelga.

– Vi har et ambisiøst mål om å runde 100.000 tilskuere. Det står ekstra mye på spill for hopperne under Raw Air 2020, og det håper og tror vi at publikum vil sette pris på. Vi gleder oss til det vi håper skal bli tidenes utgave av verdens mest intensive og ekstreme hoppturnering, sier Lund.

(©NTB)