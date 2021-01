Verdenscuphelgen 12.-14. februar på Lillehammer utgår

Verdenscuphelgen på Lillehammer i februar kan ikke bli arrangert som følge av regjeringens nye innreiseregler, bekrefter skipresident Erik Røste.

Hopp- og kompbinert-rennene på Lillehammer 12.-14. februar avlyses.

Natt til fredag innføres de strengeste innreisereglene siden 12. mars. I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge. Statsminister Erna Solberg bekreftet at idrettsutøvere ikke vil være unntatt de nye bestemmelsene.

Skipresident Erik Røste bekrefter at verdenscuphelgen på Lillehammer ikke vil finne sted.

– Vi har akkurat fått beskjeden. Vi, som alle andre, må forholde oss til det regjeringen bestemmer. Konkret betyr det at verdenscuphelgen på Lillehammer nå vil utgå, sier Røste til NTB.

– Så er det fortsatt tid til de øvrige rennene. Nå er det stengt i to uker, så får vi se hva vurderingen er etter det, legger han til.

- Forholder oss til regjeringen

Det skulle etter planen arrangeres rundt 30 enkeltkonkurranser i verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første skulle blitt arrangert i Lillehammer 12.–14. februar.

– Jeg som alle andre håper at tiltakene som innføres, får resultater så vi raskt som mulig kan åpne igjen. Men vi vil forholde oss til det regjeringen bestemmer, sier Røste.

Fredag åpnet regjeringen, mot Helsedirektoratets anbefaling, for at det kan gjøres unntak fra karantenebestemmelsene slik at det kan arrangeres en rekke verdenscuprenn i Norge i februar og mars.

Onsdag stengte statsminister Erna Solberg for denne muligheten da hun presenterte tiltak som i praksis er å stenge grensene til utlandet.

– Nei, det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter eller idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg.

Ny vurdering om to uker

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Det skulle etter planen arrangeres rundt 30 enkeltkonkurranser i verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første var altså i Lillehammer 12.-14. februar.

I tillegg skal blant annet Molde møte tyske Hoffenheim i europaligaen 18. februar.

Håndballaget Vipers i Kristiansand har allerede fått flere mesterligaoppgjør utsatt. Laget har bare spilt seks kamper i sin gruppe. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har sagt at kamper i gruppespillet må spilles før 14. februar.

Vålerengas kvinnelag skulle møtt Brøndby i mesterligaen 7. februar, men nå ser det ut til at den kampen spilles på nøytral bane på Kypros 10. februar.

(NTB)

Reklame Salg: 10 bukser du kan bruke på løpetur eller hjemme