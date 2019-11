Verdenscupklar Riiber får med storebror til Ruka

Forrige sesongs verdenscupvinner i kombinert, Jarl Magnus Riiber, får selskap av storebror Harald og fem andre landsmenn til verdenscupåpningen i finske Ruka.

Jarl Magnus Riiber måtte følge helgas NM-langrenn på Beitostølen fra TV-stolen. Der fikk han se broren Harald gå til topps på søndagens NM-øvelse. Det sikret storebroren billett til verdenscupåpningen i Finland til helgen.

– Jarl har ladet opp på Sjusjøen den siste tiden. Det blir spennende å se hva han kan klare etter at han dominerte sist sesong fullstendig. Det blir ekstra moro med to brødrepar på startstreken i Ruka. Både Jens og Einar Lurås Oftebro har vist gode takter i sesongoppkjøringen i tillegg til at Harald Riiber imponerte med seier søndag. Det knytter seg alltid spenning til verdenscupstarten, og i år er det verdenscupen som teller, sier sportssjef Ivar Stuan.

I tillegg til brødreparene Riiber og Oftebro, er landslagets Espen Andersen, Espen Dahlhaug Bjørnstad og Jørgen Graabak klare for verdenscupåpningen.

Landslagsveteranen Magnus Krog er fortsatt ikke restituert etter sitt stygge fall under NM-hopprennet i Falun nylig. Han pådro seg en smell i nakken.

Det er i utgangspunktet tre individuelle kombinertrenn i Ruka kommende helg. Utøveren med den gule ledertrøya etter søndagens renn er også vinner av minitouren i den finske skimetropolen.

Fredag skal det hoppes ett hopp etterfulgt av 5 kilometer langrenn, mens det lørdag og søndag er ett hopp og 10 kilometer langrenn.

Dette er det norske laget:

Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Espen Andersen (Lommedalen), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Harald Johnas Riiber (Heming).

