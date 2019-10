Verdenskjent journalist hevder Sander Berge er ønsket av Serie A-klubb

Men den norske landslagsspilleren tar spekulasjonene med stoisk ro.



KALBAKKEN/AKERSGATA (Nettavisen): Den anerkjente italienske journalisten Gianluca Di Marzio setter tirsdag den norske landslagsspilleren Sander Berge i forbindelse med en overgang til Serie A.

Ifølge Di Marzio, en av verdens mest velinformerte journalister når det kommer til overganger i fotball, skal Fiorentina være interessert i å hente nordmannen.

Han skriver at Fiorentina skal ha fulgt Berge nøye den siste tiden og at Serie A-klubben allerede i sommer startet arbeidet med å kartlegge spilleren.

Berges belgiske klubb, Genk, skal ga gitt beskjed om at 21-åringen har en prislapp på rundt 25 millioner euro. Dette tilsvarer rundt 250 millioner norske kroner.

- Vil ikke spekulere



Di Marzio hevder at det kan komme et bud fra Fiorentina i løpet av januarvinduet. Serie A-klubben skal ha hatt representanter på plass for å følge nordmannen i aksjon for sin belgiske klubb i ligamøtet mot Mouscron-Péruwelz denne helgen.

KOBLES TIL SERIE A: Sander Berge. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Berge selv er for tiden i Oslo i forbindelse med EM-kvalifiseringskampene mot Spania (hjemme) og Romania (borte). Nettavisen fikk en prat med 21-åringen tirsdag.

Han ønsker ikke å snakke konkret om rapportene i italiensk media.

- Jeg vil ikke spekulere i hva som har vært interessant eller ikke interessant tidligere, men jeg vet at mine agenter tar seg godt hånd om slikt, sier Berge til Nettavisen.

- Det er en naturlig prosess av det å spille på et ungt og interessant lag som Genk er. Jeg spiller på lag med Iannis Hagi, han er født samme år som meg, og det er andre unge spillere der også, så da blir det jo litt sånn … vi spiller i Champions League, gode ligamatcher, i en god liga så da blir det mye interesse, sier Berge.

- Det er normalt



Det har vært mange spekulasjoner rundt framtiden til Berge den siste tiden. Han har tidligere blitt koblet med klubber som Sevilla, Monaco og Tottenham.

- Om det er Fiorentina, som det skrives om her, eller om det er andre, så er det normalt. Nå er vi langt utenfor et overgangsvindu og midt i høstperioden og da fokuserer man jo mest på å nyte og ta lærling av kamper som mot Spania og Napoli. Nå er to kamper mot Liverpool, så man gleder seg bare til å spille hver kamp.

- Er det aktuelt med en overgang til en klubb som Fiorentina i januar?



- Det er noe man tar i de månedene der. Spekulasjonene begynner å dra seg til og man står alltid ved et veiskille i hvert overgangsvindu, man vet ikke hvem som blir og hva man skal forholde seg til. Jeg fokuserer på at jeg er inne i mine to siste år som Genk-spiller og jeg nyter veldig godt av det å være en lederskikkelse her, ville spille fine oppgjør og ta for meg på alle måter, sier den norske landslagsspilleren.

Huskes for Batistuta



Fiorentina står med elleve poeng i Serie A så langt denne sesongen, etter sju serierunder er unnagjort. Laget fra Firenze ligger på åttendeplass.

Klubben har i dag profiler som blant andre Kevin Prince-Boateng, Franck Ribery, Federico Chiesa, Martin Caceres og Nikola Milenkovic i stallen.

Den lilla klubben er likevel for mange fortsatt best husket for laget de hadde på 1990-tallet med stjerner som Gabriel Batistuta og portugiseren Manuel Rui Costa.

Fiorentina har ikke vunnet Serie A siden 1968/69-sesongen. Sist gang klubben vant et større trofé var i 2000/01-sesongen da klubben ble cupmester i støvellandet.