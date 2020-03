Verdenslekene må flyttes grunnet OL-kollisjon

Verdenslekene er blant idrettsarrangementene som må finne nye datoer på grunn av kollisjon med det utsatte sommer-OL i Tokyo.

Det er litt ironisk, for verdenslekene har per definisjon ingen idretter som ikke kan avvikles samtidig med de olympiske sommerlekene. Det er et arrangement som består av bare idretter og øvelser som ikke er på OL-programmet.

Svømme-VM og friidretts-VM hadde ikke annet valg enn å flytte da Tokyo-OL ble plassert midt oppå deres planlagte mesterskap i 2021. Verdenslekene i Birmingham, Alabama skulle etter planen avvikles i tiden 15. til 25. juli 2021, men tirsdag kom beskjeden om at lekene enten vil bli arrangert tidligere på året eller utsatt til 2022.

Verdenslekene ble opprettet i 1981 og skal avvikles for 11. gang. For første gang siden den første utgaven i Santa Clara skal de arrangeres i USA, og det ventes 3600 deltakere fra flere 100 nasjoner. Likevel er man fullt klar over at lekene vil havne helt i skyggen av OL dersom de overlapper.

Tokyo-OL skal avvikles i tiden 23. juli til 8. august 2021, men også ukene før ilden tennes vil verden være opptatt av det som skal skje i Japan.

