Verdensmester Carlsen møter forgjengerne i legendeturnering

Magnus Carlsen står ansikt til ansikt med spillerne som satt på sjakktronen før ham når en miks av sjakkens største stjerner og legender nå møtes på nettet.

Legends of Chess starter kommende tirsdag og er den fjerde turneringen i den norske sjakkverdensmesterens egen nettbaserte konkurranseserie denne våren og sommeren.

Kun fire dager etter at vinneren i legendeturneringen er kåret starter den store finalen i Magnus Carlsen Chess Tour. Der skal fire spillere kjempe om premiepotten på 300.000 dollar, tilsvarende snaue tre millioner kroner. Magnus Carlsen og russiske Daniil Dubov er allerede kvalifisert.

De to siste finalistene blir klare etter legendeturneringen som nå er på trappene. Der møtes ti store sjakkprofiler, en miks av dagens største stjerner og spillere med legendestatus.

Forgjengerne

De fire semifinalistene i Chessable Masters-turneringen i juni – Magnus Carlsen, Ding Liren, Jan Nepomnjasjtsjij og Anish Giri – var forhåndskvalifisert til turneringen. De øvrige seks deltakerne er spesialinvitert, ifølge Chess24.

Nå er det klart at plassene går til Vishy Anand, Vladimir Kramnik, Boris Gelfand, Vasyl Ivantsjuk, Peter Leko og Peter Svidler.

Indiske Anand var verdensmester fra 2007 til 2013 og således Magnus Carlsen forgjenger på tronen. Nordmannen overtok tittelen da han slo Anand på hjemmebane i Chennai for sju år siden.

Anand tok på sin side VM-tittelen fra Kramnik i 2007 etter at den russiske sjakkprofilen hadde hatt den i kun ett år.

– Jeg ser fram til å returnere til sjakkbrettet, og særlig til å delta i denne turneringen på tvers av generasjoner, sier Anand til Chess24.

Hurtigsjakk

De seks legendene som har fått plass i den kommende storturneringen spenner i alder fra 40 til 52. Alle er fortsatt aktive, sett bort fra at Kramnik har sluttet å spille langsjakk.

Ikke alle har like mye erfaring med å spille sjakk på nettet. Ivantsjuk tilhører den gruppen.

– Det gir meg en god følelse at jeg nesten er en nybegynner. Men på kasinoer har nybegynnere ofte suksess. Er nettsjakk sammenlignbart med kasinoer? Det vet jeg ikke, men jeg håper vi finner ut av det snart, sier ukraineren til Chess24.

Legendeturneringen innledes med at alle de ti spillerne møter hverandre i hurtigsjakk over ni dager. De fire beste avanserer så til utslagsrundene.

Totalt er det satt av 150.000 dollar i premiepenger. Vinneren får 45.000 dollar, tilsvarende snaut 450.000 kroner, og plass i den påfølgende finalen i Magnus Carlsen Chess Tour.

Den siste finaleplassen tilfaller den deltakeren som har tatt flest poeng gjennom hele turneringsseieren etter at alle delkonkurranser er ferdigspilt. I øyeblikket ligger amerikanske Hikaru Nakamura best an her. Utfordreren er kinesiske Ding Liren.

Legends of Chess spiller i perioden 21. juli til 5. august.

(©NTB)