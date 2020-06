Verdensmester Holund ble pappa

Femmilsmester Hans Christer Holund (31) er blitt pappa til en gutt.

Holund har lagt ut bilde av sønnen på Instagram , og der røper han også at han skal hete Håkon.

Holund er regjerende verdensmester på 50 kilometer skøyting fra ski-VM i Seefeld i 2019. 31-åringen er en del av det norske allroundlandslaget i langrenn og satser mot en ny sesong.

Sønnen Håkon er den førstefødte for Holund og samboeren Anne Marie Dalen.

– Det har vært nok å gjøre og mye som skal ordnes. Jeg har pusset opp et barnerom. Vi gleder oss. Vi er klare, sa han til NTB under landslagssamlingen i Oslo tidligere denne måneden.

Holund har ingen ambisjoner om å senke ambisjonene selv om han er blitt pappa.

– Vi må finne ut hvordan ting fungerer og hvilken gutt dette er. Det er fokus i de første månedene. Vi må finne et system som gjør at jeg kan være en god far og samtidig får gjort jobben skal til for å være med å kjempe om et nytt VM-gull til vinteren, sa Holund.

