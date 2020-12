Verdensmester Lundanes reagerer på ærespristildelingen til Johaug

Tidobbelt verdensmester i orientering, Olav Lundanes, mener tildelingen av Egebergs Ærespris til Therese Johaug svekker tilliten til dopingarbeidet.

Det sier Lundanes til NRK.

For å motta prisen må du, i tillegg til å kunne vise til prestasjoner på internasjonalt toppnivå i én idrett og på nasjonalt toppnivå i annen, oppfylle kravet om å være en god rollemodell for idretten. Lundanes mener Johaug ikke oppfyller dette punktet.

– Jeg mener at det å være et godt sportslig forbilde er å forstå antidopingreglene. Og jeg forstår at Johaug var irritert og ute av seg på den pressekonferansen, men å bruke et år på å innrømme skyld, det synes jeg er veldig upassende. Hvis vi skal holde på sånn, kan vi bare legge antidopingarbeidet, sier O-løperen til NRK.

Lundanes referer til pressekonferansen 13. oktober 2016 der den positive dopingprøven ble kjent. Det var ikke før i november året etter at Johaug erkjente ansvar.

– Jeg har ikke noe å si. De skal få lov til å mene det de vil mene, svarer Johaug på kritikken.

