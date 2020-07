Verdensrekordholder Ferrari B.R. vant NM

Lørdagens NM-seier på Biri viste at stjernehesten Ferrari B.R. er tilbake etter å ha slitt med store skadeproblemer.

Ferrari B.R. var den store snakkhesten i europeisk trav da han satte verdensrekord som 4-åring, men så startet motgangen.

– Det har vært en riktig uturshest. Han har slitt med leddproblemer, infeksjoner, betennelser, hjerteproblemer og mye annet småtteri. Det har vært vanskelig å få kontinuitet i treningen hans. Jeg fikk ham i noenlunde orden til fjorårets NM, og da vant han, egentlig for halv maskin. I år er han mye bedre, og denne seieren viser at vi endelig kan ha ambisjoner i de største løpene, sier Ferrari B.R.s faste trener og kusk Per Oleg Midtfjeld til Equus.

Seieren på Biri var verdt 150.000 kroner, og totalt har 7-åringen løpt inn 2,35 millioner. Det kunne vært langt mer.

Midtfjeld fikk sin tredje NM-seier som trener og den fjerde som kusk. Hans taktiske disposisjoner sto til gull.

– Jeg valgte å gå framover for å dirigere tempoet, og 700 meter fra mål syntes jeg det var bare en hest å konsentrere meg om. Hesten var god i dag, men det var også kusken, gliste Midtfjeld.

(©NTB)