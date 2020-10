Verdensrekordholder med nok en seier i London maraton

Kenya-stjernen Brigid Kosgei vant også i år London maraton. Det er fjerde gang hun klarer den bragden.

Det ble etter hvert ingen tvil om hvem som kom til å ta seieren. Kosgei kom alene i mål foran Buckingham Palace da hun klokket inn til 2.18.58. Hun forsvarte dermed fjorårets triumf.

Tiden var langt unna kenyanerens egen verdensrekord på maraton (2.14.04), men forholdene i London la heller ikke til rette for en supertid.

Sarah Hall fra USA ble nummer to i den britiske hovedstaden. Hun fikk opp tiden 2.22.01 etter å ha passert verdensmester Ruth Chepngetich like før mål. Fire sekunder skilte de to til slutt.

London maraton skulle egentlig gått i april, men koronapandemien satte en stopper for det. Kun et fåtall eliteløpere fikk stille til start søndag. Maratonen gikk ikke gjennom Londons gater, men i en alternativ løype i St. James' Park. Ingen publikummere kunne følge med fra sidelinjen.

Herreklassen er foreløpig ikke avgjort. Sondre Nordstad Moen er Norges innslag der.

