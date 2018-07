Max Verstappen satte banerekord i Hockenheim da han var raskest i annen treningsomgang foran søndagens VM-runde i Formel 1.

Den 20-årige nederlenderen noterte 1.13,085 og slettet Kimi Räikkönens 14 år gamle banerekord på 1.13,78. Han avsluttet en meget god dag for Red Bull-laget, etter at makker Daniel Ricciardo var best under formiddagstreningen.

– Vi har god balanse i bilen. Det var en hyggelig overraskelse å innlede helgen så sterkt. De andre kommer sikkert sterkere til kvalifiseringen, men vi kan også bli bedre, sa Verstappen.

Verdensmester Lewis Hamilton var nest raskest i begge treningsomganger. Hans Mercedes-lagkamerat Valtteri Bottas ble nummer tre og VM-leder Sebastian Vettel i Ferrari nummer fire fredag ettermiddag.

Tidligere fredag gjorde Bottas som Hamilton torsdag og signerte en ny kontrakt. Finnens nye avtale gjelder bare for neste år, men med en opsjon for 2020.

Verstappen har vist sterk form i det siste og har fire pallplasseringer på de seks siste løpene.

Selv om også Ricciardo har kjørt godt under trening i Hockenheim, er det lite sannsynlig at australieren kan hevde seg i løpet. Uansett utfall av kvalifiseringen lørdag må han starte sist i løpet søndag, etter at mekanikerne måtte gjøre en rekke endringer på bilen hans.

