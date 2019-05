Veteranen på vei til rivalen - sjefen viser ingen frykt: - Jeg stoler på ham

Arsenal-keeper Petr Cech spiller sin siste kamp for Arsenal onsdag kveld. Veteranen vender etter alt å dømme tilbake til rival og finalemotstander Chelsea, etter Europa League-finalen.

Onsdag kveld barker de to London-rivalene Chelsea og Arsenal sammen i Europa League-finalen i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Med det legger også en av verdens beste keepere de siste 15 årene hanskene på hylla.

Den tsjekkiske keeperen har varslet at han gir seg etter inneværende sesong og avslutter dermed spillerkarrieren med en finale mot klubben han tjente i 11 år. I tillegg til trofeet, står det også en Champions League-billett på spill for Arsenal.

Klubbens spanske manager snakker varmt om veteran-keeperen.

- Jeg kan snakke lenge om Petr Cech. Han er en flott mann, en ekte profesjonell og er alltid i godt humør. Jeg vil gjøre noe stort med ham i hans siste periode i karrieren. Vi vil vinne for oss, sier Unai Emery ifølge den engelske avisen The Mirror i forkant av finalen.

MANAGEREN OG VETERANEN: Unai Emery og Petr Cech sammen på en pressekonferanse tidligere denne sesongen. Foto: Andrew Boyers (Reuters)

På vei tilbake til Chelsea

Flere medier har de siste ukene meldt at Cech skal være på vei tilbake til gamleklubben-Chelsea i en nyopprettet rolle som sportsdirektør. Dermed blir onsdagens oppgjør mellom de to London-klubbene av den spesielle sorten for keeperen.

Keeperen var som kjent i Chelsea 11 sesonger og forlot Chelsea til fordel for Arsenal i 2015. Cech mener at det er en tydelig forskjell på de to klubbene.

- I Chelsea, selvom vi spilte uavgjort hjemme mot et storlag så føltes det alltid som en begravelse i garderoben. Det var så ille, sier Cech ifølge Talksport.com.

- Når jeg kom til Arsenal under Arsene Wenger, uansett hvor mye han hatet å tape så fremstod han alltid som en gentleman uansett resualtat. Om vi vant eller tapte så bare fortsatte han som om ingenting hadde skjedd. Det var noe jeg aldri hadde opplevd før, sier Cech ifølge Talksport.com

Manager-Emery må gjøre et valg på keeperplass og manges øyne kommer til å være rettet mot nettopp Cech om det blir han som vokter målet for «The Gunners».

- Jeg stoler på ham. Jeg respekterer ham veldig mye og hans karriere har vært fantastisk. Først og fremst som person og for det andre som målvakt. Han fortjener at vi stoler på ham, sier Emery ifølge The Mirror.

- Hans karriere har vist oss at han er en gentleman. Han kan enten starte eller ikke starte i finalen, men uansett valg så vil det være med repsekt. Hvordan kan vi ikke stole på ham?, fortsetter Emery ifølge The Mirror.

Omstridt finale

Onsdagens Europa League-finale spilles i Baku og det har i lang tid blitt satt spørsmålstegn ved nettopp det valget fra UEFA. Lagenes fans har en lang reise fra London og Arsenal har også levert tilbake 2000 av de 6000 tusen billettene de fikk tildelt til finalen.

- De har sine grunner til å spille finalen her. Jeg må respektere avgjørelsen. Jeg foretrekker å spille med våre supportere her og at mange kan komme fra London, men det er vanskelig med denne flyreisen, sier Emery ifølge The Mirror.

I tillegg til den lange reiseveien for spillere og fans, har også den politiske situasjonen i Aserbajdsjan kommet i fokus i forkant av finalen.

Arsenals armenske midtbanespiller Henrik Mkhitaryan er ikke med i finaletroppen på grunn av frykt for sin egen sikkerhet. Den politiske krangelen mellom Aserbajdsjan og Mkhitaryans hjemland Armenia ligger til grunn for avgjørelsen.

Mye på spill

I tillegg til et stort europeisk trofé spiller også Arsenal om mulig deltakelse til neste års Champions League. Klubben endte på 5.plass i Premier League dennes sesongen og er avhengig av seier i onsdagens finale, for å sikre deltakelse i det gjeveste europeiske selskap neste sesong.

- Vi har en sjanse til å vinne en tittel og sikre en Champions League-plass neste år. Det kommer til å bli vanskelig. Vi har ingen fordel av at vi har mer å spille for enn Chelsea, de har vunnet denne turneringen før, sa Emery på pressekonferansen dagen før finalen i Baku.

Onsdagens Europa League-finale sparkes igang kl. 21.00.