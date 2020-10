Veton Berisha koronasmittet - hele Viking-laget i karantene

Hele Vikings spillerstall må i karantene umiddelbart.

Saken oppdateres

Viking-spiss Veton Berisha (26) er koronasmittet. Det får Aftenbladet bekreftet onsdag kveld.

Dermed må hele Vikings spillerstall i karantene umiddelbart.

Avisen snakket med trener Bjarne Berntsen litt etter klokken 18.30. Da hadde Viking-leiren akkurat fått beskjeden. Trenerapparatet må ikke i karantene ettersom de ikke har hatt den samme nærkontakten med spillerne slik lagkameratene har på treningsfeltet, sier Berntsen til Aftenbladet.



Viking spiller etter planen bortekamp mot Odd førstkommende søndag.

Har vært i kontakt med smittet person

NFF opplyser at klubben onsdag ettermiddag gjort kjent med at Veton Berisha har testet positivt for Covid-19.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i Viking Fotball, Eirik Bjørnø onsdag. Han har ikke besvart henvendelsene.

Han har ikke opplevd noen symptomer i forkant av testingen, men er blitt testet grunnet nærkontakt med smittet person gjort kjent tirsdag kveld, skriver de videre.

Spilleren har fortsatt ingen symptomer og er satt i isolasjon fra og med i dag. Grunnet hans deltakelse i trening mandag og tirsdag, må nå hele spillergruppen i Viking Fotball i karantene.

- Her er det en person som har testet positivt. Vedkommende er en av flere i en familie, og det er foreløpig ingenting som tyder på at dette har opprinnelse fra fotballen. Vi har startet smittesporing, undersøker dette videre og setter alle som har hatt kontakt med vedkommende i karantene og tester bredt, sier smittevernoverlege i Stavanger Kommune, Runar Johannessen,

Daglig leder i Viking Fotball, Eirik Bjørnø, sier klubben er i dialog med NFF om veien videre.

- Vi har informert spillere og øvrige ansatte nå i kveld. Nå jobber vi sammen med de nødvendige instanser for å legge en plan for de neste dagene. Først og fremst håper vi Veton kommer igjennom dette på en god måte, så skal vi finne gode løsninger de neste ukene, sier Bjørnø.

Må utsette kamper

Veton Berisha selv er ved godt mot.

- Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men synes det selvsagt er veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test. Det kjipeste er ikke at jeg selv må i isolasjon, men at laget må i karantene og dermed forskyve sin neste kamp til et senere tidspunkt, sier han.

Dette innebærer at Vikings kamper mot Odd 18. oktober og Haugesund 25. oktober vil måtte utsettes. NFF vil komme tilbake til når kampene skal spilles.



- Dette er beklagelig, men ikke direkte uventet. Etter at bestemmelsene rundt nærkontakter ble endret i sommer, har det øket risikoen for at smitte vil kunne påvirke våre turneringer. NFF har derfor søkt myndighetene om å erstatte obligatorisk 10 dagers karantene med utvidet testing av spillere slik det gjøres i andre ligaer i Europa. Søknaden er nå til behandling i Helsedirektoratet. Samtidig er dette en påminnelse til oss alle om viktigheten av å nøye følge fotballens protokoller og myndighetenes råd om smittevern. Det understrekes at der ikke foreligger noen mistanke om brudd på protokollene i denne saken, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.