Veton Berisha signerte for Viking

Veton Berisha er klar for Viking etter å ha bestått den medisinske testen og signert kontrakten. Det melder hans tidligere klubb Brann.

Klubbene ble enige om overgang for rogalendingen mandag, men først dagen etter var alt det formelle i orden. Berisha kom til Brann fra Rapid Wien før 2019-sesongen. Han spilte 31 kamper og scoret fire mål for bergensklubben.

25-åringen har fire landskamper for Norge, i tillegg til en rekke kamper for ulike aldersbestemte landslag. Han er nå tilbake i klubben han i 2015 forlot for å bli utenlandsproff. Han spilte for Greuther Fürth i Tyskland og Rapid Wien i Østerrike.

– Etter lange forhandlinger med Viking ble vi enige om en overgangssum som vi er godt fornøyd med. Veton signerte en lang kontrakt med Brann da han kom i fjor, og da er det spesielt at han ga så sterkt uttrykk for at han ville spille et annet sted. Vi må ha spillere som virkelig ønsker å spille for Brann, sier sportssjef Rune Soltvedt i en uttalelse på klubbens nettsted.

– For oss har det vært viktig å få til en avtale som er god for Brann, og det har vi fått til.

