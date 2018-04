Vettel vant, men drama i depot da Räikkönen kjørte på mekaniker

Sebastian Vettel vant Bahrains Grand Prix, men det kom i skyggen av at en Ferrari-mekaniker brakk beinet da Kimi Räikkönen kjørte på ham i depot.

Det var blandede følelser i Ferrari-stallen søndag. Vettel omsatte beste startposisjon i seier og står med full poengpott etter to VM-løp, men det var en hendelse i motsatt ende av følelsesskalaen som fikk mest oppmerksomhet.

Det skjedde da Ferraris andre fører Räikkönen kjørte i depot for dekkbytte etter 37 runder. Av en eller annen grunn ga finnen gass før alt var klart, og en av mekanikerne ble truffet av fartsmonsteret. TV-bildene viste at han ble påført et stygt beinbrudd.

Ifølge Ferraris twitterkonto ble mekanikeren umiddelbart sendt til sykehus.

Räikkönen måtte bryte løpet etter den stygge ulykken.

Dristig

Vettel valgte en dristig strategi med bare ett dekkskift og berget seieren i Bahrains Grand Prix hårfint foran den finske Mercedes-føreren Valtteri Bottas. Bare 0,6 sekund skilte mellom de to i mål. De siste rundene kjørte tyskeren på tynnslitte dekk.

– Mamma mia, ropte Vettel i radiosambandet rett etter å ha sikret sin fjerde seier i Bahrain og takket laget for hjelpen med et «grazie mille».

Dramatisk var det også for Red Bull-bilene, som begge måtte bryte på første runde. Max Verstappen, som hadde bare 15. beste startposisjon etter et uhell i kvalifiseringen, gjorde en overilt manøver som sendte ham ut av løpet. Også for Daniel Ricciardo, som hadde fjerde beste startposisjon, var løpet over nesten før det startet.

Hamilton avanserte

Verdensmester Lewis Hamilton, som ble flyttet ned fem startposisjoner for å ha byttet girkasse før kvalifiseringen, gjorde en fenomenal manøver som sendte ham forbi tre rivaler i ett jafs, deriblant Nico Hülkenberg og Fernando Alonso. Fra 9. startposisjon tok han seg opp i seierskampen, men måtte nøye seg med tredjeplass.

Hamilton tok VM-poeng for 27. gang på rad og tangerte dermed rekorden til Räikkönen, satt i 2013.

(©NTB)

Mest sett siste uken