VG: Bjørn Maars Johnsen på vei til AZ Alkmaar

Bjørn Maars Johnsen er i ferd med å bli solgt til AZ Alkmaar. VG erfarer at landslagsspissen blir hentet fra ligarival Den Haag for over 20 millioner kroner.

Går overgangen i orden, kommer han til en klubb som fra før har de norske landslagsspillerne Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i stallen.

Ifølge VG er de to nederlandske klubbene enige om prislappen. Avisen erfarer at den ligger et sted mellom 22 og 25 millioner kroner.

Bjørn Mars Johnsen hadde en strålende debutsesong i nederlandsk fotball. Norskamerikaneren scoret 19 seriemål for Den Haag og hang med til det siste i kampen om ligaens toppscorertittel.

26-åringen debuterte for Norges landslag i fjor sommer.

AZ Alkmaar havnet på tredjeplass sist sesong. Laget skal til høsten spille i europaligaen.

