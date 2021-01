VG: Datatilsynet vil bøtelegge NFF for lovbrudd i Edvartsen-saken

Datatilsynet vil ilegge Norges Fotballforbund 50.000 kroner i bot for å ha brutt loven i forbindelse med konflikten med Svein-Erik Edvartsen.

Det fremgår i et «varsel om vedtak» som VG har fått tilgang til.

NFF skal ha handlet i strid med personvernloven da Edvartsens IP-adresser ble lagret og sammenstilt med eposter forbundet mente den tidligere toppdommeren hadde sendt under falskt navn.

«Viderebruken av IP-adressene for å avdekke hvem som hadde sendt de aktuelle illojale epostene, utgjør imidlertid en betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner», heter det blant annet i vedtaket ifølge VG.

– Hvis NFF slipper unna med 50.000 i bot her, er de heldige. Bøtene etter dagens nivå er mye høyere da personvernet skal overholdes. Forslaget til vedtak fastslår at NFF brøt loven med vilje i sine forsøk på å ta Edvartsen. Selv om han fikk en omfattende erstatning, har det bidratt til at han ikke har fått dømme på flere år, skriver Edvartsens advokat John Christian Elden i en tekstmelding til avisen.

NFF ønsker på sin side ikke å kommentere Eldens påstander.

Edvartsen inngikk forlik med forbundet etter at han sluttet som både seksjonsleder i NFF og toppdommer i 2017.

(©NTB)

