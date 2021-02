VG: Helsedirektoratet anbefaler fortsatt nei til eliteseriespill

Helsedirektoratet anbefaler ikke åpning av seriespill i toppidretten eller gjenåpning av breddeidretten, skriver VG.

Kampaktiviteten i toppidretten har vært satt på pause siden midt i januar. Det har skapt utfordringer for gjennomføringen av sesongen i Ishockey, håndball, innebandy, volleyball, bandy og basket.

Flere toneangivende forbund har de siste dagene sendt tydelige signaler om at idretten må gjenåpnes. Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund har i brevs form fremsatt krav om at regjeringen og helsetoppene åpner for oppstart at aktiviteten igjen.

Det er også fremsatt klare krav om at barn og voksne i større grad må få utøve trenings- og kampaktivitet. Her har også Norges Fotbalforbund vært på banen de siste dagene.

