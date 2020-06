VG: Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barnefotball i sommer

Dersom myndighetene følger anbefalingen til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vil hele sommeren gå uten seriekamper i barnefotballen, ifølge VG.

Et ferskt notat VG har fått innsyn i, viser at helsemyndighetene anbefaler ikke å vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september.

Voksne breddefotballspillere vil verken kunne trene som vanlig eller spille kamper før til høsten – i beste fall.

– For oss er dette kritisk. Det betyr i praksis at i underkant av nær 300.000 barn og ungdom ikke kommer i gang med normal aktivitet i hele 2020. Jeg er sterkt bekymret for hva dette betyr for frafallet av både spillere og frivillige, sier fotballpresident Terje Svendsen.

(©NTB)