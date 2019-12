VG-kommentator hevder Ødegaard boikotter avisen. Nå slår Real Sociedad-spilleren tilbake

Martin Ødegaard svarer på kritikken om at han angivelig boikotter VG.

Etter lørdagens 2-2-kamp mellom Real Sociedad og Barcelona ble Martin Ødegaard hyllet i flere spanske medier.

Blant dem som snakket varmt om nordmannen var den spanske avisen Marca som hevder at det vil bli vanskelig for Zinedine Zidane å ikke hente nordmannen tilbake til Real Madrid til sommeren.

En annen avis som forsøkte å få en kommentar fra Ødegaard etter kampen mot Barcelona var VG.

Ifølge avisen fikk de til svar fra Real Sociedads pressesjef at «VG har publisert ting om faren hans og vi må beskytte spilleren. Beklager, han kommer ikke til å snakke med dere.»

På Twitter skrev VG-kommentator Leif Welhaven etter kampen at «boikott på grunn av kritisk journalistikk er svært ugreit» etter uttalelsen fra Ødegaards spanske klubb, og det som kunne virke som en boikott av avisen fra nordmannen sin side.

Nå slår Ødegaard selv tilbake i et Twitter-svar til VG-kommentatoren.

- Boikott? Vanlig praksis er at to-tre spillere møter i mixed-zone etter kamp. Jeg ble valgt ut etter kampene mot Mallorca og Atletico Madrid. Siden det, kun gjort intervjuer med rettighetshavere. Noe jeg er pålagt, skriver Ødegaard.

- Hvis du/dere tror det bare er VG som har fått nei siden kampen mot Atletico Madrid så tar du/dere feil.

Se hele Ødegaards svar her:

- Om den siste tids artikler har gjort at jeg får mindre lyst til å stille opp for VG utover obligatoriske presse-aktiviteter? Ja. Om klubben vil beskytte med fra alt som kan ta fokus fra fotballen? Ja. Om jeg boikotter VG? Nei, er Ødegaard sin respons.

Ødegaard har ikke vært spesielt aktiv på det sosiale mediet det siste året. Søndag kveld publiserer han et lengre svar om hvordan han oppfatter situasjonen.

- Dere publiserer stjålne, private og høyst konfidensielle dokumenter. Jeg synes ikke dette tilhører offentligheten, og har derfor heller ikke kommentert noe av det, skriver Ødegaard.

VG har i flere artikler denne høsten satt søkelys på hva som skjedde bak kulissene da Ødegaard ble hentet til Real Madrid.

VG-kommentator Welhaven skriver på Twitter at «Ødegaards far fikk en 30-millionerskontrakt for å trene barn som en del av avtalen da Real Madrid ble valgt i sterk konkurranse med andre».