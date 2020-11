VG-sak om Dæhli fikk Smerud til å reagere: - Synes ingenting om det

Nødlandslagssjefen ga uttrykk for at han ikke var nevneverdig imponert over VGs sak på Mats Møller Dæhli i forkant av Østerrike-kampen.

- Jeg leste at VG i dag valgte å presentere uttalelser fra en journalist i Belgia, og det er jo en interessant vinkling. Jeg synes Mats svarte på den ganske godt, så er det også sagt. Jeg reagerte på den vinklingen inn i en sånn type kamp, for en hedersmann som Mats Møller Dæhli. Det synes jeg ingenting om, var hans klare melding på pressekonferansen etter kampen.

Bakgrunnen for Smeruds reaksjon er VG-saken «Norges nødkaptein refses i Belgia: - Håper ikke han kommer etter meg med balltre», som ble publisert i opptakten til landskampen i Wien.

Dæhli ble utnevnt til kaptein for nødlandslaget mot Østerrike, og spilte en strålende kamp på Ernst Happel Arena.

25-åringen kastet seg på flyet fra Belgia, hvor han til vanlig spiller for Genk, for å rekke landskampen og svarte med en meget god opptreden tross lite kamptrening.

For i klubblaget har det ikke gått helt på skinner for Lyn-mannen, og 25-åringen kom til Østerrike-kampen med kun 20 minutters spilletid siden august etter å ha vært ute av kamptroppen siden 3. oktober.

Det gjorde at det var et spenningsmoment om hvor godt den tidligere St. Pauli-spilleren var rustet til å spille mot et meget godt østerriksk mannskap, noe VG blant annet gjorde et poeng ut av på kampdag, gjennom et intervju med en journalist som følger Genk svært tett.

- Han har vært en enorm skuffelse, for å være helt ærlig, var dommen til avisen fra den anerkjente belgiske journalisten Kjell Doms, som følger klubben uke inn og uke ut for storavisen Het Laatste Nieuws.

Doms uttalte videre at han ville vært bekymret om Dæhli skulle ledet hans landslag, før han spøkefullt la til at ikke håper nordmannen «kommer etter meg med et balltre på grunn av dette».

Slår tilbake: - Vi gjør redaksjonelle vurderinger

Dæhli fikk etter kampen spørsmål av VGs landslagsjournalist Arilas Ould-Saada om hva kampen betydde for ham, og at det så ut som han spilte for hele landet og for å gjøre opp for alt som har gått stang ut de siste årene.

Det ville ikke Genk-profilen være helt med på.

- Det har ingenting med å gjøre opp for noe. Vi ville kjempe og vise de som satt hjemme at vi er et lag som kjemper for hverandre, og for landet vårt. Det sa jeg til gutta før kampen. At vi måtte være modige og tørre, svarte nødkapteinen før fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud altså brøt inn etter at tolken hadde oversatt Dæhlis svar og rettet kritikk mot VG.

Ould-Saada, som også sto i spissen for VGs avsløring om krangelen mellom RB Leipzig-spiss Sørloth og landslagssjef Lagerbäck nylig, legger ikke skjul på begeistringen for Dæhlis prestasjon onsdag.

Han påpeker likevel hva som er pressens rolle.

- I likhet med andre antyder Smerud at det er pressens oppgave å heie frem det norske landslaget på en viktig kampdag. Det er en misforståelse. Det er ikke min jobb hverken å legge til rette for eller ødelegge for oppladningen til en fotballkamp. Vi gjør redaksjonelle vurderinger basert på journalistiske kriterier, og på en dag der Mats Møller Dæhli skulle være Norges kaptein i en viktig landskamp, så vi det som hensiktsmessig å sette søkelyset på hvordan det egentlig går med ham i hverdagen, sier Ould-Saada til Nettavisen.

- Ideelt sett skulle vi naturligvis hatt et ordentlig intervju med spilleren i forbindelse med samme sak, men på grunn av omstendighetene ble det kun et kort svar på en pressekonferanse. Dekningen ellers var preget av både positive og negative saker, som seg hør og bør i en så mangefasettert situasjon.

VG-journalisten påpeker at han vil «dele ut en stor blomst til Mats Møller Dæhli for hans prestasjon både som spiller og kaptein i en landskamp som kommer til å bli husket i lang, lang tid».

- Hans intervjuer etter kampen forsterker inntrykket av at han, som Smerud sier, er en hedersmann. Men hedersmenn kan også kritiseres for svake fotballprestasjoner, som alle andre.

VGs sportssjef: - Ser på det som helt naturlig

VGs fotballjournalist dekker det norske landslaget svært tett, og kom så sent som på forrige samling i sentrum da Lars Lagerbäck uttrykte misnøye med hvordan VG hadde dekket saken om krangelen mellom ham selv og Alexander Sørloth.

Svensken sa aldri at dekningen var feil, men påpekte at den ikke stemmer overens med hans virkelighet.

VGs sportssjef Eirik Borud har ingen problemer med at det oppstår uenigheter mellom avisen og landslaget.

- Vi vil heller lage engasjerende journalistikk, enn å lage innhold som blir møtt med likegyldighet. At det tidvis oppstår spenninger mellom landets største avis og fotballandslaget, ser jeg som helt naturlig, forteller han til Nettavisen.

Han påpeker at deres dialog med Norges Fotballforbund (NFF) er god.

- Vi har ikke opplevd annet enn profesjonalitet fra dem, enten det er folk i toppledelsen, i kommunikasjonsavdelingen eller i det sportslige apparatet. Lars Lagerbäck og Leif Gunnar Smerud har ikke gjort annet enn å svare utfyllende på Arilas' sine spørsmål til tross for at de har reagert på enkeltsaker.

- Jeg ser ingen grunn til å lufte ut noe mer enn det, for våre reportere snakker normalt med aktørene i forbundet jevnt og trutt.

Hyller det norske landslaget: - Dypt imponert

Norge var levnet få sjanser i den avgjørende Nations League-kampen mot Østerrike, men de norske spillerne, som ble samlet sammen i hu og hast, leverte over all forventning.

Ghayas Zahid da Norge ledelsen etter pause, og Smeruds mannskap presset lenge på for et 2-0-mål som ville gitt gruppeseier og opprykk til nivå A.

Istedet kontret Østerrike inn 1-1 på overtid, men både prestasjonen og innsatsen til Dæhli & co. ble hyllet etter kampen.

Målscorer Zahid tok blant annet den lange turen fra Nicosia på Kypros, via et karantenehotell i Oslo og videre til Wien for å rekke kampen.

- Innsatsen i dag er dypt imponerende. Ghayas hadde sittet 12 timer i fly fra Kypros til Norge, ligget på isolat, flydd ned hit og knapt beveget ryggen. At han leverer det han gjør er dypt imponerende, er Smeruds attest om APOEL-spilleren som blant annet ble belønnet med 8-er på Nettavisens spillerbørs.

