VG: Skiflyging-VM avlyst

Skiflyging-VM i Planica avlyses og skal arrangeres om ett år. Det bekrefter arrangøren overfor VG.

Det er Tomi Trbovc i det slovenske skiforbundet som kommer med opplysningen til avisen.

Avgjørelsen er tatt i samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS). Det var ventet over 50.000 tilskuere i Planica neste uke, men for noen dager siden ble det klart at rennene skulle gå uten publikum.

Nå er alt avlyst.

