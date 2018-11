VG: WADA-presidenten ba Helleland om å droppe møte i Det hvite hus

Linda Hofstad Helleland var onsdag i Det hvite hus i et antidopingmøte. I forkant skal WADA-president Craig Reedie ha oppfordret henne om ikke å møte opp.

Det erfarer VG. Avisen skriver at Reedie sendte Helleland et brev der han ga uttrykk for at han ikke ønsket at WADAs norske visepresident stilte på møtet i Washington, men for Helleland var det helt uaktuelt å si nei til invitasjonen.

Journalisten Nick Butler går så langt som å hevde at Reedie skrev et brev i et forsøk på å utelukke Helleland fra å delta på møtet som representant for Verdens antidopingbyrå (WADA). Butler er kjent for sin kritiske dekning av WADA.

Det var kritikere av WADAs beslutning om å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå (RUSADA) som var invitert til onsdagens møte i Det hvite hus. Helleland var en av svært få i styret som stemte mot å la Russland bli fullverdig medlem igjen.

– Hørte bare fra én side

WADA sier selv at de ikke var invitert til møtet i Washington. Det kommer fram i en uttalelse journalisten Aaron Bauer i Around The Rings har lagt ut på Twitter.

«Det ser ut til at de inviterte utelukkende var dem som stiller spørsmål ved WADA og er uenige i et demokratisk styrevedtak om å gjeninsette RUSADA», står det blant annet i uttalelsen, som avsluttes på følgende måte:

«Vi ønsker debatten velkommen, og vi støtter folks rett til å diskutere og ønske endringer. Men dessverre ser det ut til at kun én side av saken ble hørt i Washington».

Motstand

Helleland svarer dette på påstanden om at WADA ikke var invitert:

– Når jeg som visepresident, styremedlem Clayton Cosgrove, utdanningskomitéleder Edwin Moses og utøverkomitéleder Beckie Scott var invitert, så sier det litt om hvordan de ser på ting, når de sier at ingen fra WADA var invitert, sier Helleland til VG.

RUSADA ble sparket ut av WADA i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende dopingjuks i russisk idrett. Til tross for motstand og klare advarsler ble det russiske antidopingbyrået tre år senere tatt inn i varmen igjen.

