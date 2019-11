Viasat sender Brækhus' kamp i Monaco

En snau uke før Cecilia Brækhus' første kamp i 2019 er det klart at Viaplay sender kampen.

Cecilia Brækhus er tilbake i bokseringen når hun møter argentinske Victoria Bustos i Monaco førstkommende lørdag.

Etter det Nettavisen kjenner til er det Viasat som har kjøpt rettighetene til Brækhus' første kamp siden desember 2018.

Det bekrefter også Programsjef for sport i Nent Grup, Christian Ramberg.

- Dette er en viktig og potensielt svært farlig kamp for Cecilia. Vi er ekstremt spente på hvor hun står etter en lang treningsleir i California. Det er lenge siden siste kamp nå. Dette kan bli mer spennende enn vi liker, sier Ramberg til Nettavisen.

Brækhus: - Får se om hun har noe der å gjøre

Cecilia Brækhus er ubeseiret i sin profesjonelle boksekarriere og har vunnet samtlige av sine 35 kamper i ringen.

I Victoria Bustos møter hun en bokser, som har vunnet 19 av sine 24 kamper så langt i karrieren.

- Hun er en erfaren bokser og ble gjort til mandatory (obligatorisk motstander) av IBF. Lørdag vil vise om hun har noe å gjøre der, sier Brækhus til Nettavisen.

Drømmer om Taylor og Serrano

Den norske boksestjernen signerte nylig for Matchroom Boxing, som drives av promotoren Eddie Hearn.

Mange boksefans håper nå at et møtet mellom Brækhus og irske Katie Taylor, som også bokser under Matchroom, kan komme i stand i fremtiden.

Det legger heller ikke Brækhus skjul på at hun ønsker.

- Kamper mot Taylor og (Amanda) Serrano er en av grunnene til at jeg signerte med Matchroom, sier Brækhus.

Kampen går av stabelen i Casino de Salle Medecin i Monte Carlo og blir tilgjengelig for alle med Viaplay Sport-abonnement eller total abonnement. Det blir ikke pay-per-view.