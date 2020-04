Viasat tapte kampen om Champions Leauge-rettighetene

Fra og med 2021/2022-sesongen blir det ikke lenger Champions League-fotball på NENT Group sine kanaler.

Helt siden 1992 har Champions League-fotball blitt vist på NENT Group-kanalene Viasat, TV 3 og Viaplay, men nå er det over.

Det bekrefter NENT-sjef Anders Jensen til Kampanje.

Les også: Tallene skaper bekymring for Premier League-klubber: - Grusomme

For dyrt

Han forklarer at prislappen ble høyere enn hva de synes var forsvarlig.

- Vi har fulgt vårt løfte om å være disiplinerte og ikke legge inn høyere bud enn vi kan regne hjem investeringen, sier Jensen.

NENT-sjefen synes det er synd å miste rettighetene, men samtidig forteller han at det ikke var uventet. Han viser til at NENT Group har gått hardt frem for å sikre seg rettigheter til Premier League og vintersport i stedet.

- At det kommer en reaksjon på det var som forventet, forklarer Jensen.

Les også: Premier League-klubbene trues med gigantregning

Hvem skal nå vise Champions League?



Det er foreløpig ikke bekreftet hvem som faktisk vant budrunden for Champions League-rettighetene.

Det spekuleres i at det er Discovery eller TV 2 som kan ha vunnet kampen om rettighetene, men foreløpig har det vært stille fra mediegigantene.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

NENT Group vil heller ikke avsløre hvem som gikk seirende ut av budrunden. Jensen sier det må bli opp til vinneren av rettighetene å kommentere.

- Men vi la inn et bud på Champions League i Norge og Sverige som jeg mener var rimelig i forhold til å tjene penger på investeringen. Men vi var ikke engang i nærheten, så noen andre har lagt veldig mye mer penger på bordet, sier Jensen.

Les også: OL-utsettelsen har blitt gladnyhet for juksemakerne

Sikret seg Europa League-rettigheter

NENT Group har imidlertid vunnet kampen om rettighetene til å vise Europa League-fotball.

Det bekrefter de i en pressemelding torsdag formiddag.

«NENT Group sikrer eksklusive rettigheter til UEFA Europa League i Norge, Sverige og Finland fra 2021/2022-sesongen til slutten av 2023/2024-sesongen. Avtalen inkluderer også den nye turneringen UEFA Conference League, skriver underholdningsleverandøren.

Tidligere i år sikret NENT Group seg oså de nordiske rettighetene til Premier League fra 2022 til 2028, samt Bundesliga frem til 2025.