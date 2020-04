Vicente del Bosque fyrer løs mot Neymar: - Han er ikke et godt eksempel

Den tidligere spanske landslagssjefen er åpen om sin beundring for brasilianeren. Men mener det fortsatt er en del han må rette på.

Den tidligere spanske landslagssjefen er en av få trenere som kan vise til å ha vunnet både VM og Champions League fra trenerbenken, og fortsetter å være blant de fremste trenerprofilene i Spania.

Han huskes best for sin tid som spansk landslagssjef da han brøt en barriere, og ledet spanjolene til deres aller første VM-tittel, da Nederland ble slått etter ekstraomganger i 2010.

I et intervju med den spanske avisen Mundo Deportivo ble han spurt om Barcelonas interesse i Neymar. Der holdt han ikke tilbake i det han mener er kritikkverdige holdninger hos brasilianeren.

- Forsøker å jukse

I intervjuet var han tydelig på å presisere at 28-åringen har noen fantastiske ferdigheter, men at det fortsatt er en del han må få orden på:

- Han er en vanskelig type. Jeg synes ikke han er et godt eksempel. Jeg må understreke at jeg synes han er utrolig god som fotballspiller, og om du per meg liste opp de fem beste i verden, så er han definitivt på min liste, sier 69-åringen.

- Han forsøker å jukse, han overspiller mye. I tillegg har du måten han forlot Barcelona på, sier Del Bosque.

Neymar valgte nemlig å forlate Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain sommeren 2017 da franskmennene trigget utkjøpsklausulen på 222 millioner euro i hans kontrakt.

I Spania har det i flere år hersket en misnøye rundt at Neymar aksepterte denne formen for overgang, med tanke på at Barcelona ble presset til å måtte akseptere den overgangen hans.

DEN STORE SJEF: Vicente del Bosque ledet Spania til deres første VM-tittel. Foto: Javier Soriano (AFP)

Det siste året har det uansett blitt ryktet om en retur til Camp Nou for Neymar, og at han angrer på overgangen. Del Bosque er ikke sikker på om en retur til Katalonia er det riktige for den brasilianske superstjernen:

- Det er klubbene som burde få bestemme hvem som signerer og ikke. Det burde ikke ha noe å si hva spillerne uttrykker, det er dette vi har sportsdirektører til, sier Del Bosque, som også sår tvil rundt hvorvidt Barcelona-spillerne faktisk vil ha tilbake Neymar.

- Det er vanskelig å se for seg at en fotballspiller snakker dritt om en tidligere lagkamerat. Jeg kan neste ikke huske at det har skjedd noen gang, forteller Del Bosque.

Neymar har kontrakt med PSG frem til sommeren 2022, men har blitt koblet vekk fra den franske hovedstaden ved flere anledninger.

Nesten overgang

Sommeren 2019 handlet i stor grad om hvorvidt Barcelona kom til å hente tilbake Neymar. Det ble ved flere anledninger bekreftet at det pågikk forhandlinger mellom Barcelona og PSG rundt en overgang.

Blant andre overgangsguruen Gianluca di Marzio meldte om at partene nærmet seg en enighet sist sommer, men at det til slutt ikke gikk veien for PSG, Barcelona eller Neymar.

Såpass nærme skal partene ha vært en overgang at Barcelonas direktører satte seg på flyet til Paris for å forhandle frem de siste detaljene i det som virket å være en avtale som nærmet seg.

Etter verserende rapporter rundt overgangen, så ble Neymar til syvende og sist på Parc des Princes. Det har ikke stoppet ryktene fra å svirre siden overgangsvinduet stengte sist sommer.

Allerde kort tid etter vinduet stengte sist sommer ble det ryktet at PSG-direktør Leonardo hadde sett seg lei av Neymars bråk, og kunne vurdere et salg av stjernen i januar.

Også Real Madrid har blitt koblet med en overgang for Neymar i lengre tid, men det er blitt hevdet av flere av de spanske avisene at brasilianerens største ønske er å kunne returnere tilbake til Barcelona.

Neymar var med på å forme en dødelig trio sammen med Lionel Messi og Luis Suárez i Barcelona, og sesongen 2014/2015 var han med å vinne Champions League, LaLiga og Copa del Rey sammen med laget fra den katalanske hovedstaden.

Han har slitt mye med skader i løpet av sin tid i Frankrike, men denne sesongen står han totalt på 13 mål og 6 målgivende på totalt 15 spilte kamper for Thomas Tuchels mannskap.