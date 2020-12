Vickhoff Lie på 10.-plass i Val d'Isère

Kajsa Vickhoff Lie kjørte seg akkurat inn blant de ti beste i søndagens verdenscuprenn i super-G. Seieren gikk til Ester Ledecká.

Det ble en flott helg for Vickhoff Lie i franske Val d'Isère. Lørdag gjorde hun karrierebeste med en knallsterk fjerdeplass i verdenscupen. Da var hun kun seks hundredeler fra pallen i utfor.

Dagen etter ble det ikke en ny bestenotering, men like fullt et solid renn av 22-åringen. På toppen hadde hun blant de raskeste tidene.

Utover i rennet satte litt for trygg kjøring brems på farten. Dermed var Vickhoff Lie i mål 1,29 sekunder bak Ledecká.

Bærum-alpinisten har en sjetteplass som toppresultat i super-G på dette nivået. Det kom i St. Moritz for ett år siden.

Ragnhild Mowinckel la seg inn på 13.-plassen søndag. Uten store feil hadde hun til slutt 1,33 sekunder opp til teten.

28-åringen fra Molde kom nylig tilbake etter et skadeavbrekk på godt over et halvannet år. For hennes del handler de første konkurransene om å komme i gang igjen.

– Hun tar stadig nye steg, og jeg tror hun har en god følelse på ski, sa alpinekspert Bjarne Solbakken under NRKs sending.

Ledecká vant rennet tre hundredeler foran Corinne Suter fra Sveits. Det var tsjekkerens første verdenscuptriumf og -pallplass i super-G, men for snart tre år siden tok hun et sensasjonelt OL-gull i fartsdisiplinen.

(©NTB)

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?