Victor Lindelöf boikotter flere medier i Sverige før Norge-kampen

Manchester United-stjernen har lite til overs for påstander som dukket opp da han takket nei til kampene mot Norge og Romania tidligere i år.

FÆRØYENE - SVERIGE 0-4

STOCKHOLM (Nettavisen): Sverige ligger fortsatt et hestehode foran Norge i EM-kvalikens gruppe F, før nabolandenes møte på Friends Arena søndag.

Det sørget torsdagens svenske firemålsseier borte mot Færøyene for, samtidig som Norge fikk med seg en oppskriftsmessig 2-0-triumf hjemme mot Malta.

Både før og etter Sveriges oppgjør i Torshavn var Manchester Uniteds Victor Lindelöf (25) en mye omtalt mann i svenske medier. Godt spill, og ikke minst en scoring fra midtstopperen, var med på å rette noen ekstra kameralinser i hans retning etter kampslutt.

Før avspark var det derimot stjernespillerens boikott av TV4 og det tilhørende nettstedet Fotbollskanalen som vakte oppsikt. Det er TV4 som har senderettighetene til Sveriges kamper i EM-kvalifiseringen.

- Reine løgner



Overfor Aftonbladet forklarer Lindelöf årsaken til at han nå nekter å prate med TV4 og Fotbollskanalen.

- Det er enkelt, sett fra min side. Når man går ut med reine løgner når jeg vil bruke all tid jeg har på min høygravide hustru, da kommer jeg ikke til å la det passere i stillhet. Det er ikke greit. Derfor har jeg tatt det valget, sier Lindelöf.

Bakgrunnen for boikottten er påstander Fotbollskanalen kom med i forbindelse med at Lindelöf meldte forfall til de viktige kvalikoppgjørene mot Romania og Norge i mars. Forfallet ble av Sveriges fotballforbund forklart med det noe kryptiske begrepet «personlige årsaker».

Flere stusset på begrunnelsen, og Fotbollskanalen spekulerte den gangen i om forfallet også skyldtes en konflikt med landslagssjef Janne Andersson, og en påstått uenighet rundt Anderssons vraking av Lindelöfs gode kompis, John Guidetti.

Komplikasjoner



Seinere ble det kjent via bloggen til Manchester United-spillerens kone, Maja Nilsson Lindelöf (24), at det oppsto komplikasjoner i forbindelse med sønnens fødsel 24. mars. Fødselsdagen var én dag etter Sveriges hjemmekamp mot Romania, og to dager før svenskene spilte 3-3 mot Norge på Ullevaal.

- MOTTOK TRUSLER: Maja Nilsson Lindelöf (til venstre), her avbildet på tribunen da Sverige møtte England under VM-sluttspillet i Russland sommeren 2018. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos / NTB scanpix)

- Hvis man sprer sånne ting midt i en sådan stund, når hun allerede er urolig for det som skjer ... det er ikke OK, sier Lindelöf, som også er kritisk til andre medier som omtalte Fotbollskanalens opplysninger.

Ifølge 25-åringen mottok kona hans hets og trusler i forbindelse forfallet han meldte til landskampene i mars. Han mener at også andre medier bidro til gjøre situasjonen verre for den høygravide hustruen.

En unnskylding har Lindelöf verken fått eller bedt om.

- Jeg har ikke bedt om å få en unnskyldning. Dere kan skrive hva dere vil om meg, men når det går ut over min kone, så er det en annen sak. Det synes jeg ikke er OK, gjentar han overfor Aftonbladet.

Manchester United-profilen sier han ikke har bestemt hvor lenge han akter å boikotte TV4 og Fotbollskanalen, men understreker at situasjonen er som den er nå.

Sverige og Lindelöf kan ta et langt steg mot EM med hjemmeseier mot Lars Lagerbäcks Norge i Stockholm søndag kveld.

Sverige - Norge kan du som alltid følge direkte i livesenteret vårt fra kampstart 20.45.