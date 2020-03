Video av britiske helsearbeideres sang satte en støkk i Jürgen Klopp: - Begynte å gråte umiddelbart

De britiske helsearbeiderne ble filmet mens de sang «You'll Never Walk Alone» til hverandre på sykehuset.

Den pågående korona-krisen har gjort at alle de største ligaene i europeisk fotball har stoppet opp den siste tiden, og blant dem er Premier League. I tiden borte fra fotball er det flere av klubbene som har ønsket å vise solidaritet med helsearbeiderne i England.

Blant klubbene som har oppfordret folk til å bli værende hjemme, og stoppe den pågående smittefaren av koronaviruset er Liverpool. De har i tillegg også laget en video der de takker verdens helsearbeidere for den jobben de gjør.





Gråt

For Liverpool-trener Jürgen Klopp var det uansett en annen video som kanskje gjorde enda større inntrykk på ham. Han forteller nemlig at han ble tilsendt en video som har gått sin gang på sosiale medier, der britiske helsearbeidere som synger for hverandre.

Videoen viser helsearbeidere som står inne på et sykehus, og synger «You'll Never Walk Alone» til sine arbeidende kolleger. Sangen er, som kjent, hymnen som spilles før hver eneste Liverpool-kamp på Anfield.

- Det var i går jeg fikk sendt en video av helsearbeiderne utenfor intensivavdelingen på et sykehus, og så begynner de å synge «You'll Never Walk Alone». Jeg begynte å gråte umiddelbart. Det er helt utrolig, sier Klopp til Liverpools offisielle hjemmeside.

I vinduet over kan du se videoen som Klopp omtaler i sitt intervju.

- Dette viser alt. Dette er ikke folk som bare er på jobb, men de har et sånt fantastisk fellesskap. De er vant med å hjelpe mennesker, og det må vi også bli vant med fordi vanligvis har vi våre egne ting og problemer. Dette er deres jobb, de gjør dette hver eneste dag, sier Klopp.

Torsdag stod briter bak initiativet «Clap for Carers», der folk tok til balkonger og tribuner rundt om i landet for å applaudere jobben som helsearbeiderne gjør i disse dager.

Ifølge BBC var også statsminister Boris Johnson, så vel som den britiske kongefamilien, med på prosjektet som hyllet de som står på for at engelskemennene skal holde seg friske.

Savner gutta

Klopp har tidligere vært tydelig på at han ikke liker å snakke om den pågående korona-krisen som herjer på verdensbasis. Da han for noen uker siden ble spurt om pandemien under en pressekonferanse, sa han klart fra til journalisten:

- Dette er ikke noe fotballtrenere skal snakke om, jeg forstår ikke dette. Politikk, koronavirus ... hvorfor meg? Jeg sitter her ubarbert og med en baseballcap, svarte Klopp den gang.

Hendelsen ble plukket opp av flere TV-kanaler og nyhetssider verden over, og den karismatiske tyskeren fikk skryt for å ikke ville besvare spørsmål rundt et tema han ikke følte seg komfortabel med å uttale seg om.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng ned til Manchester City på andreplass. Det er fortsatt uvisst hvordan man planlegger å avslutte årets sesong i den engelske toppdivisjonen.

The Telegraph har tidligere spekulert i at Liverpool kan fratas deres første seriegull siden 1989/1990-sesongen, dersom de velger å avslutte ligaspillet slik ståa er akkurat nå.

For Klopp så tenker han mer på tiden han nå har uten sine spillere:

- Det er ikke bare støtteapparatet, jeg savner alle sammen. Jeg bare savner alle sammen. Det er vanligvis sånn at man er et sted der man ikke akkurat savner dem, men nå savner jeg dem desperat, sier den tidligere Borussia Dortmund-treneren.

- Vi savner hverandre, vi liker virkelig å arbeide sammen. Vi snakker mye på WhatsApp og Facetime med hverandre. Så vi ser hverandre en del, men ikke på den måten vi er vant med.

