Spanske Pablo Fornals begynte plutselig å løpe mot innbytterbenken underveis i La Liga-kampen mellom Villareal og Athletic Bilbao mandag kveld. Villarealspilleren rakk ikke å komme seg over sidelinjen før han kollapset på banen. Fornals kom til bevissthet i løpet av kort tid ute på gressmatta, og er nå på vei til et sykehus for å gjennomføre flere tester.