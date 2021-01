Videoklipp avslører hva som ble sagt mellom Zlatan og Lukaku

Det ble utvekslet mindre hyggelige gloser da de to tidligere lagkameratene barket sammen tirsdag kveld.

Tirsdag kveld møttes byrivalene AC Milan og Inter til dyst i kvartfinalen i Coppa Italia.

En sen matchvinnerscoring av Christian Eriksen sendte de sorte og blå videre, men det var heller de to tidligere lagkameratene i Manchester United, Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku, som stjal overskriftene.

- Ditt lille esel

De to spisstjernene røk i tottene på hverandre like før pause, og nå avslører RAI Sport hva som ble sagt dem imellom.

- OK, ring moren din. Gå og gjør din «voodoo»-dritt, ditt lille esel, sier svensken.

- Vil du prate om mammaen din? svarer belgieren.

Med «voodoo»-kommentaren sikter Zlatan sannsynligvis til en hendelse i 2017, da Everton-eier Farhad Moshiri påsto at Lukaku nektet å signere en ny kontrakt med klubben etter at spissens mor angivelig skal ha fått en «voodoo-beskjed», som sa at han burde gå til Chelsea.

Påstandene fikk for øvrig Lukaku til å reagere kraftig den gang, som i sin tid vurderte å gå til juridiske søksmål etter uttalelsen.

Kamphanene var imidlertid ikke ferdig med hverandre, for da lagene gikk inn til pause viser klipp at belgieren kaller Ibrahimovic for «a son of a bitch» og sier «fuck deg og kona di».

Rødt kort og snuoperasjon

Det var Zlatan som sendte AC Milan i ledelsen etter halvtimen spilt, men andre omgang skulle vise seg å bli et mareritt for spissen.

Kun 13 minutter ut i den andre omgangen måtte han nemlig tusle i garderoben etter å ha mottatt sitt andre gule kort, som følge av å ha vært for sen inne i en takling.

Og vondt ble til verre for svensken da Inter fikk straffespark etter 71 minutter. Romelu Lukaku fikk ansvar fra elleve meter, og dundret straffen i mål via tverrliggeren.

Sju minutter inn i overtiden fikk de blåkledde fra Milano frispark på 18 meter, og Christian Eriksen bøyde ballen på vakkert vis inn i det nærmeste hjørnet til 2-1.

