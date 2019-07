Vidunderbarnet Takefusa Kubo forbauser Real Madrid-stjernene

Japanske Takefusa Kubo imponerer Real Madrid-stjernene.

Den japanske 18-åringen Takefusa Kubo er ansett som et supertalent og er oppfostret i Barcelona-akademiet La Masia. Denne sommeren gjorde japaneren er kontroversielt valg da han valgte å skrive under for erkerivalen Real Madrid.

Den spanske storklubben beskrev Kubo som «en av de mest spennende ungguttene i verdensfotballen» etter at de kunngjorde nyheten om at den lille japaneren hadde skrevet under for dem.

LES OGSÅ: NETTAVISEN FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE GJENNOM HELE SOMMEREN

Kubo spilte for Barcelona fra han var 10 år tilbake i 2011, men måtte forlate klubben tre år senere da de ble funnet skyldig for brudd på regelverket knyttet til kjøp av spillere under 18 år. Siden den gang har han vært innom de japanske klubbene FC Tokyo og Yokohama F. Marinos.

JUBLER: Takefusa Kubo jubler for scoring mot Ecuador i Copa America. Scoringen ble senere annullert. Foto: Natacha Pisarenko (AP)

Herjer med stjernene

Nå er Kubo på plass sammen med resten av Real Madrid-troppen i Canada der klubben for øyeblikket befinner seg på oppkjøringsturne. Og 18-åringen har virkelig fått vist hva som bor i han.

Bare ta en titt på disse bildene fra storklubbens trening:

Kubo viser frem strålende ferdigheter og får de etablerte Real-stjernene til å sperre opp øynene ved flere anledninger.

Japaneren har skrevet under en femårskontrakt med Real Madrid og er forespeilet en rolle i reservelaget Castilla kommende sesong, men etter prestasjonene sålangt i oppkjøringen er det flere som spekulerer i at Kubo kan være klar for enda større oppgaver.

Barcelonas ungdomstrener Joan Vilà har tidligere oppdaget spillere som Puyol og Xavi, og var ikke fornøyd med at klubben mistet Kubo.

- Å la Kubo dra og signere for Real Madrid var en av Barcelonas største tabber på lang tid, skal Vilà ha sagt ifølge Sportbible.

En annen Barcelona-trener skal ha sagt at «Kubos skjebne var å bli en førstelagsspiller. Han hadde et utrolig potensial fordi han hadde et imponerende talent ved siden av en flott arbeidsmoral og disiplin», skal den ikke navngitte treneren ha uttalt.

Satser tungt

Real Madrid hadde en skuffende fjorårssesong og satser tungt på å komme tilbake den kommende sesongen.

Storspillere som Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic og Eder Militao, tillegg spekuleres det fortsatt i om Paul Pogba kan være på vei til Madrid-klubben.

Japanske Kubo virker uansett til å ha funnet seg godt til rette sammen med sine nye lagkamerater i Real Madrid. Han skal etter denne videoen å dømme være stor fan av Eden Hazard.

Kubo deltok for Japan i sommerens Copa America og var involvert i alle tre gruppekampene til det asiatiske landet i det sør-amerikanske mesterskapet.