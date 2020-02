VIF-Abu nærmer seg ny klubb: Leies ut til DC United

Vålerengas midtbanemann ble til overs i Dag-Eilev Fagermos tropp. Nå fortsetter han etter alt å dømme karrieren i USA.

Opplysninger Nettavisen sitter på sier at Abu nærmer seg en leieavtale med MLS-klubben DC United.

Hvis Abu blir enig med den amerikanske klubben vil avtalen bli offentliggjort innen kort tid.

- Gitt tillatelse til å reise fra Marbella

Abu har vært en del av VIF-troppen som for tiden er på treningsleir på Marbella, men er nå på vei tilbake til Norge.

- Det stemmer at det er utvikling rundt Abu, og at vi har gitt tillatelse til å reise fra Marbella for å prøve å komme i mål med prosessen. Klubb har jeg ikke kommentar til, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen til Nettavisen lørdag kveld.

LIVE søndag 15.00: Vålerenga - FC Krasnodar

Nettavisen har også vært i kontakt med Abu selv. Han vil ikke gi noen kommentarer før ting er 100 prosent i boks.

Nylig bekreftet VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Nettavisen at han hadde gitt Abu beskjed om å finne seg en ny klubb.

Etter signeringen av Fredrik Oldrup Jensen er det ikke lenger behov for midtbanespillerens tjenester, under to år etter at han kom til hovedstaden fra MLS-klubben Columbus Crew.

Men nå går det altså mot en retur til USA. DC United serieåpner hjemme mot Colorado 29. februar, og klubben ønsker Abu i stallen før serien sparkes i gang.

Deila-yndling

Den 28 år gamle ghaneseren var en viktig brikke på laget til Ronny Deila og spilte 21 kamper fra start forrige sesong. Totalt har han 162 kamper i Eliteserien for VIF og Godset.

Nettavisen møtte Abu denne uken i Spania. Han tok da Fagermos beskjed om at han ikke hadde en fremtid i VIF med fatning.

- Jeg er profesjonell fotballspiller. Sånt skjer hver dag. Jeg respekterer hans valg, han er treneren. Han trenger spillere som han mener er bra for han, så jeg er ok. Jeg er glad for å dra videre, sa Abu.

Les også: Se direktesendte treningskamper til lag fra Eliteserien, Obosligaen og Toppserien

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 3 måneder for 399 kroner

Ønsker du å bli varslet om kommende treningskamper på Direktesport? Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Nettavisen har vært i kontakt med DC United for en kommentar. De har ennå ikke besvart våre henvendelser.

Her kan du høre hva Abu sa om sin egen fremtid for noen dager siden: