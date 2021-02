VIF-damene «koronafast» på Gardermoen etter mesterligatap

Vålerenga-troppen ble sittende i en time på terminalen på Gardermoen før de kom seg hjem like før midnatt etter det sure mesterligatapet for Brøndby torsdag.

Ingvild Isaksen, innholdsprodusent i VIF, opplyser til NTB at etter at laget hadde landet i det chartrede flyet på GA-terminalen på Oslo lufthavn, ble alle testet for korona. Det ble de ferdig med rundt klokken 22.30, men kom seg ikke ut fra terminalen før en time senere. – Det var ikke dramatisk, jentene har hatt det fint, sa Isaksen. Nå venter det karantene på hele troppen i Oslo. I åttendedelsfinalen mot Brøndby røk Vålerenga ut på straffespark etter 120 intense minutter. På grunn av koronasituasjonen fikk ikke Vålerenga spilt kampen før jul og heller ikke over to kamper. (©NTB) Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene Fotball

Mesterliga

