VIF og Sparta bøtelegges etter bluss-skandale

Både Sparta og Vålerenga ilegges bøter av Norges Ishockeyforbund etter at VIF-supportere fyrte opp bluss i Sparta Amfi 13. oktober, melder TV 2.

Ishockeyforbundet har fått redegjørelser fra klubbene og er kommet fram til at begge straffes etter hendelsen som skjedde i eliteseriekampen mellom lagene, skriver TV-kanalen.

Sparta har som arrangørklubb fått en bot på 10.000 kroner, mens Vålerenga må betale en bot på 20.000 kroner fordi lagets tilhengere antente flere bluss på bortetribunen.

Det var like før første periode var over at VIF-fansen fyrte opp bluss på tribunen. På grunn av all røyken ble det en ekstra lang pause før annen periode kunne settes i gang. En av tilskuerne, en jente, ble sendt til legevakten etter å ha fått noe i øyet i forbindelse med bluss-bruken. Jenta ble lettere skadd.

Tre personer er anmeldt etter episoden, og saken er fortsatt under etterforskning hos politiet.

Ishockeyforbundets avgjørelse kan ankes til forbundets ankeutvalg.

Kampen i Sparta Amfi vant for øvrig hjemmelaget 3-2.

