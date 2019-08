VIF-talent Fredrik Oppegård klar for PSV

Lånes ut denne sesongen til den nederlandske storklubben.

Vålerenga bekrefter på sine hjemmesider at de har lånt ut 16-åringen Fredrik Oppegård til den nederlandske storklubben PSV Eindhoven. Oppegård blir 17 år senere denne måneden.

Oslo-klubben bekrefter på sine sider at PSV har en opsjon på å gjøre avtalen med Oppegård permanent etter at låneperioden er over neste sommer.

Til VIF sine sider forteller sportssjef Jørgen Ingebrigtsen at han er stolt over å kunne sende et av sine største talent til en av Europas mest prestisjetunge klubber:

- Vi er utrolig stolte av at en av våre unge spillere går til en så stor klubb som det PSV er. Vi er glade for å ha vært med på denne reisen med Fredrik, sier Ingebrigtsen.

Oppegård har til gode å spille for Vålerenga i Eliteserien, men har imponert stort på ungdomslagene til de kongeblå etter at han ankom fra KFUM Oslo. Han står med ti kamper og fire mål for Vålerengas andrelag denne sesongen.

Ingebrigtsen forteller at Vålerenga overhode ikke hadde hatt noe imot om de ikke får spilleren tilbake etter låneperioden er over:

- Vi kommer naturligvis til å følge ham tett i året som kommer. Hvis vi får ham tilbake neste sommer blir vi veldig glade for det, men hvis han blir værende blir vi enda gladere, sier Vålerengas sportssjef.

Eindhoven-klubben har tidligere huset blant andre Hallvar Thoresen, og i ungdomsavdelingen finner mat Mathias Kjølø, sønn av tidligere Stabæk-spiller og nåværende agent, Mike Kjølø.

Han er den andre spilleren Vålerenga lar gå til nederlandsk fotball denne sommeren. Tidligere solgte de stjernespiller Chidera Ejuke til Heerenveen.